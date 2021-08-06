Чита, 6 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 6 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 58 225, причём 260 из них обнаружили только за последние сутки.

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Вместе с тем 51 677 пациентов (+238 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1207 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 164 находятся в тяжёлом состоянии, 56 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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