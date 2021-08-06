Ульяновск, 6 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло вновь выявленное количество случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведения ведомства, за 5 августа в регионе официально выявлено 268 носителей коронавируса. Ранее почти пять суток лабораторно подтверждалось 265 случаев заражения SARS-CoV-2.

Всего в Ульяновской области с начала пандемии провели 1 064 772 лабораторных исследования на коронавирус в отношении 1 020 966 человек.

В настоящее время под наблюдением остаются 15 784 контактных лица.

Ранее в министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечали, что с 26 июля по 1 августа на станцию «скорой помощи» Ульяновска поступило 4057 вызовов, из них 557 — к детям. Госпитализированы 1284 пациента.