Нью-Дели, 6 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Индийская компания Mean Metal Motors разрабатывает гиперкар Azani с электрической силовой установкой. Об этом сообщается на сайте компании.

meanmetalmotors.com Рендер электрического гиперкара Azani

Гиперкар будет оснащён спортивными сиденьями в форме ковша, которые принимают форму тела водителя. Также автопроизводитель установит на машину монокок из углепластика и пространственную раму из алюминия.

Что же касается подвески, то она будет собрана на двойных поперечных рычагах с адаптивными амортизаторами. Тормозную систему специалисты компании изготовили из углеродокерамических деталей.

Производительность «движка» Mean Metal Azani составляет 1000 «лошадей» (1000 Нм). До «сотни» автомобиль будет разгоняться всего за 2,1 секунду. Максимальная скорость гиперкара составляет 354 км/ч.

Ранее итальянская компания Pininfarina представила электрический гиперкар Battista. Он будет собираться в единственном экземпляре под каждого покупателя. Мощность автомобиля составляет 1874 л. с.

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