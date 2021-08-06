Барселона, Испания, 6 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси, являющийся шестикратным обладателем «Золотого мяча», а также Золотой бутсы», покинул свою команду. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Uefa.com Месси

При этом срок контракта 34-летнего футболиста с «Барселоной» завершился 30 июня текущего года, и он более месяца находился в статусе свободного агента.

«Несмотря на то, что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и явно намеревались сегодня подписать новый контракт, это не произойдет из-за финансовых и структурных препятствий (регламента чемпионата Испании). Как следствие этой ситуации, Месси больше не сможет оставаться в «Барселоне», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что обе стороны сожалеют о таком развитии событий. В то же время, известно, что клуб не смог продлить контракт с аргентинцем из-за сложного финансового положения «Барселоны» и введенного Ла Лигой потолка зарплат, который вместо €671 млн, которые каталонский клуб заплатил игрокам в сезоне 2019/20, должен теперь составлять €383 млн.

Вместе с тем, летом минувшего года нападающий уже пытался покинуть клуб после неудачного выступления команды в Лиге чемпионов.

Отметим, в прошедшем сезоне Лионель Месси сыграл в составе «Барселоны» в 35 матчах испанской Примеры и забил в них 30 голов (три — с пенальти), а также отдал девять результативных передач.