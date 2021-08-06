Чита, 6 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края обнародорвали данные о финансировании расходов на страхование неработающих граждан. Как сообщает 6 августа глава регионального минфина Вера Антропова, в июне на эти цели было потрачено 607 миллионов рублей, а общая сумма с начала 2021 года составила порядка 4,3 миллиарда рублей.

Антонио Берни. Безработица. 1934

Глава финансового ведомства уточнила, что финансирование социально значимых мероприятий по-прежнему остаётся одной из ключевых статей расходов бюджета, поэтому оно осуществляется строго в установленные сроки.

По данным министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, на сегодняшний день в крае насчитывается 16,7 тысячи безработных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года уровень безработицы в Забайкалье составил 3,9%, а безработных насчитывалось более 20 593 человек.

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