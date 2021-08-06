Москва, 6 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году приведут в порядок и благоустроить территории 375 образовательных учреждений площадью более 400 га, сообщается на портале мэра столицы.

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Работы по благоустройству пройдут во всех административных округах столицы. Будет заменено более 1,2 тыс. и детских площадок, более 80 футбольных, около 30 волейбольных и свыше 20 баскетбольных площадок, а также почти 110 воркаут-площадок.

На территории образовательных учреждений установят более 1,5 тыс. энергосберегающих фонарей, высадить более 600 деревьев и почти 52 тысячи кустарников и разобьют свыше 9 тыс. кв. метров цветников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве планируют обустроить свыше 2 тыс. дворов и благоустроить порядка 300 объектов городской инфраструктуры.

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