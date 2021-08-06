Сеул, , 08:28 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 6 августа телефонные переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, с которым обменялся мнениями по вопросам, предоставляющим взаимный интерес, включая двусторонний союз и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Энтони Блинкен и Чон Ый Ён Mofa.go.kr

Представители двух стран договорились продолжить прилагать скоординированные дипломатические усилия для достижения существенного прогресса в процессе денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

Участники беседы обсудили возможности сотрудничества с КНДР, включая оказание гуманитарной помощи, и подтвердили важность двустороннего союза.

На своей странице в Twitter Энтони Блинкен написал, что во время «хорошего» разговора с Чон Ый Ёном он подтвердил поддержку Вашингтоном межкорейского диалога и взаимодействия, важность стабильных американо-северокорейских отношений и южнокорейско-американского альянса.