Москва, 6 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 29 сентября 2021 года начнёт решать судьбу банка, который ранее по размеру активов занимал в России 186-е место, но лишился лицензии почти год назад. Банкротные претензии к «ТЭМБР-Банку» возникли у его ликвидатора — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», передаёт ИА REGNUM.

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5 августа 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Свирина «о принятии заявления о признании должника банкротом».

Напомним, иск был подан в конце июля 2021 года, но до этого суд удовлетворил просьбу ЦБ РФ о принудительной ликвидации кредитной организации. На сегодня это дело пока не приостановлено и в рамках него идёт формирование реестра кредиторов. Например, на 10 августа назначено заседание по рассмотрению претензий ООО «Медкон».

Банк был создан в 1994 году, а 2 октября 2020 года остался без лицензии, в том числе и из-за затянувшегося корпоративного конфликта. Крупные акционеры — экс-глава правления Елена Сучилина (18,22%) и экс-глава совета директоров АнатолийКопсов с долей около 11%.

На начало июля 2021 года у банка установили долги в размере 8,52 млрд рублей, которые предъявлены 1054 кредиторами. На сегодня также АСВ выплатило 97,92% страховых выплат вкладчикам АО.