Челябинск, 6 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В регионах Урала 6 августа похолодало. Об этом сообщают синоптики.

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В Челябинске в течение дня ожидается не выше +25 градусов. Ранее в течение нескольких дней столбик термометра поднимался до 30 и выше.

Также сильно похолодало в Екатеринбурге. В предыдущие дни температура воздуха там поднималась выше +30 градусов, а сегодня, 6 августа, синоптики не обещают более +25.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетит сегодня Челябинскую область и Башкирию. В частности, он приедет в районы Южного Урала, пострадавшие от природных пожаров.