Находка, Приморский край, 6 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Комплексное обновление медицинской инфраструктуры, а рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения ожидает Находкинскую городскую больницу в ближайшие пять лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе правительства Приморья.

Поликлиника

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Медицинский городок построят в районе улиц Советская, Красноармейская и обходной магистрали. Новая поликлиника общей площадью более 7 тыс. кв. метров будет рассчитана на приём более 145 тыс. человек, в день смогут принимать до 270 человек.

Строительство должно завершиться к декабрю 2024 года, на эти цели из федерального бюджета направлено 632 млн рублей. Уже объявлен аукцион на проектирование и выполнение работ «под ключ».

Кроме того, проектом запланировано строительство стационара на 526 мест, в том числе 469 — круглосуточного пребывания. Аукцион на разработку проектной документации будет объявлен в 2022 году.

Рядом с медицинскими учреждениями планируется построить жилые дома для медиков, детские сады.

«Впервые за долгое время в Тихоокеанский государственный медицинский университет по целевому направлению поступили 16 человек из Находки. После выпуска они молодыми специалистами придут работать в местную больницу. Всего же в ТГМУ сейчас проходят обучение 193 студента из этого городского округа», — отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Также в этом году на базе Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа открыто новое направление обучения — «сестринское дело». Проходить практику студенты будут в городской больнице.

Городская больница Находки готова предложить новым сотрудникам перспективные направления становления в профессии. На базе учреждения организованы межрайонные центры специализированной помощи по профилям — родовспоможение, травматология, оториноларингология, кардиология, ОНМК. Многие операции и методики лечения впервые в Приморском крае в разные годы были выполнены именно здесь.

«Находка — это привлекательный город. Если мы будет создавать условия для привлечения молодых специалистов из других городов — с удовольствием приедут жить и работать и врачи, и медсестры, и фельдшеры», — добавила Худченко.

Уже в 2022 году в Находке сдадут в эксплуатацию два 16-этажных дома. Из 440 квартир почти половина предназначена для медиков. Жилье будет предоставлено работникам бюджетной сферы по ставке ниже рыночной на 50% с правом последующего выкупа по себестоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил завершить к сентябрю 2022 года строительство одного из долгостроев — в Николаевске-на-Амуре нового корпуса центральной районной больницы.