Бразилиа, 6 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не меняло требования к проведению национальных испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба бразильского регулятора.

Facebook.com/dodon.igor1 Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

«Anvisa заявляет, что не вносило дополнительные условия, кроме тех, что были указаны в изначальном решении о разрешении на ввоз вакцины», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что при выдаче исключительного разрешения на импорт вакцины были установлены 22 требования, которые должны были выполнить импортёры.

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Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что губернаторы нескольких бразильских штатов приостановили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций, сославшись на ограничения, введенные национальным регулятором.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии правление Национального агентства по санитарному надзору 4 июня большинством голосов приняло решение, разрешающее импорт и ограниченное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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