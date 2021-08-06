Женева, Швейцария, 6 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции помогла миру «в рекордно короткие сроки» далеко продвинуться в борьбе с COVID-19, однако, несмотря на это, в настоящее время человечество вступило в «период реальной опасности». Об этом на брифинге для представителей стран-членов Всемирной организации здравоохранения в Женеве заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Who.int Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

«Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы продвинулись так далеко. Но сейчас мир переживает период реальной опасности. Многие из достигнутых нами успехов сейчас сводятся на нет», — подчеркнул глава ВОЗ.

По его словам, уже на днях общее число зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2 превысит 200 миллионов, однако «реальные цифры намного выше». Вариант «Дельта» уже обнаружен по меньшей мере в 132 странах. При этом распространение коронавируса усиливается посредством возросших социальных контактов, непоследовательных мер в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинации». Он добавил, что более 80% вакцин от коронавирусной инфекции «ушло в страны с высокими и средними доходами».

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Гебрейесус подчеркнул, что в странах с низким уровнем дохода медицинские работники и люди, наиболее подверженные риску, не получают вакцин, в то время как некоторые страны проводят вакцинацию лиц с низким риском серьёзных заболеваний.

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«Это неправильно. С таким трудом достигнутые нами успехи теряются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены, поскольку возросшее число инфицированных создает нехватку жизненно необходимых средств лечения», — подчеркнул глава ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о начале третьей волны коронавируса в мире. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 по-прежнему является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей международную озабоченность.