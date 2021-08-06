Чита, 6 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Забайкальском крае произошло некоторое улучшение паводковой обстановки. Как сообщает 6 августа пресс-служба правительства региона, в настоящий момент подтопленных населенных пунктов, жилых домов, мостов, дорог и приусадебных участков нет.

Irkobl.ru Наводнение

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Вместе с тем, на реках Амур, Аргунь, в нижнем течении Шилки, на Олекме и других малых реках Могочинского района уровни воды повысились на 5−26 см, на реке Амазар у станции Амазар — на 65 см.

Также известно, что в ближайшие двое суток продолжится рост уровней воды на реках Амур у села Покровка в Могочинском районе на 37 см, Аргунь у села Олочи Нерчинского-Заводского района на 6 см, Шилке у города Сретенск и села Усть-Карск Сретенского района на 5−10 см, Чикое у села Гремячка на 4 см.

Напомним, 5 августа сообщалось, что в ближайшие двое суток на реке Нерча у города Нерчинск и у села Зюльзя, на реке Витим у села Неляты ожидается рост уровней воды на 30−97 см. На остальных реках края будет преобладать спад уровней воды. ё

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