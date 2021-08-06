Кишинёв, 6 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 5 августа выявили 159 случаев заражения коронавирусом в ходе 5774 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 260 183 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 252 548 человек, в том числе 127 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 389 пациентов с COVID-19, из которых 65 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6270 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 196 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4438 тестов. Выздоровевшими врачи признали 138 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии ухудшается эпидемиологическая обстановка. 196 выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом является для республики «рекордом» за последние два месяца.