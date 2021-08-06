Ярославль, 6 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Ярославле предприятия общественного транспорта, для того, чтобы набрать достаточный штат водителей и кондукторов, повышают зарплату. Об этом заявил генеральный директор АО «ПАТП №1» Сергей Завьялов.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Сергей Завьялов отметил, что поиск специалистов — водителей и кондукторов сейчас идёт повсюду. Объявления размещены как на ТВ, так и в интернете, на таких популярных ресурсах, как «HeadHunter» и «Авито». Для того, чтобы повысить привлекательность для потенциальных сотрудников, в «ПАТП-1» им подняли зарплаты.

«На сегодняшний момент зарплаты у водителей начинаются от 45. По нынешним заработным платам, средняя зарплата у водителя ПАТП-1 за месяц составляет 49 тысяч рублей. По кондукторам, значит в прошлом месяце мы подняли заработную плату до 35 тысяч рублей. Соответственно это при балансе «чистыми» на руки», — пояснил Сергей Завьялов.

Он отметил, что за последнюю неделю на предприятие устроилось 7 водителей и 4 кондуктора. Набрать полный штат планируют к концу августа.