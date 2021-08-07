6 августа президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в два региона. В Челябинской области глава государства осмотрел пострадавшие от природных пожаров районы, после чего провёл совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме того, Владимир Путин побывал в Абзелиловском районе Башкирии, где принял участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер». Президент также встречался с руководителями регионов — губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и главой Башкирии Радием Хабировым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

08:44 06.08.2021 На территории Челябинской области природные пожары бушевали в июле. В Нагайбакском районе огонь угрожал селу Париж. От жилья пламя отделяло всего четыре километра. Тем не менее населённый пункт удалось отстоять. Читайте также: Челябинское село Париж отстояли от природного пожара

08:45 06.08.2021 Гораздо драматичнее ситуация развивалась в Карталинском районе Челябинской области. Там пожар перекинулся на посёлки Джабык и Запасное. Погиб один местный житель. Читайте также: Природный пожар перекинулся на челябинский посёлок Джабык А также: Природные пожары перекинулись на два челябинских посёлка

08:46 06.08.2021 9 июля на территории Челябинской области был введён режим ЧС. А 10-го губернатор Алексей Текслер доложил Владимиру Путину о текущей ситуации и о мерах властей по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи погорельцам. Читайте также: Текслер доложил Путину о ситуации с пожарами в Челябинской области

08:47 06.08.2021 Всего в двух посёлках огонь уничтожил 61 дом. 51 из них находился в Джабыке. Читайте также: Челябинские власти уточнили число домов, сгоревших из-за природных пожаров

08:47 06.08.2021 Ландшафтный пожар в Челябинской области 74.mchs.gov.ru

08:48 06.08.2021 Погорельцам оперативно начали выплачивать материальную помощь. Её получают в том числе и те собственники утраченного имущества, которые не были официально прописаны в пострадавших посёлках. Читайте также: Более 400 челябинцев получили материальную помощь после природных пожаров А также: Перечень челябинских погорельцев — получателей компенсаций расширили

08:49 06.08.2021 Губернатор Текслер со своей стороны пообещал погорельцам помогать с получением компенсаций, в том числе и в судах. «Там, где будут сложные ситуации, требующие решения через суд, мы поможем жителям, в том числе обратиться в суд, будем максимально их сопровождать», — пообещал глава региона. Читайте также: Челябинский губернатор пообещал погорельцам помощь в судах

08:50 06.08.2021 Площадь Революции, Челябинск, [Александр Кардаполов © ИА Красная Весна]

08:51 06.08.2021 Последний раз Владимир Путин был в Челябинской области 19 июля 2019 года. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй очереди агломерационной фабрики №5 — нового подразделения горно-обогатительного производства ММК. Затем глава государства встретился с рабочими новой аглофабрики, а также провёл рабочую встречу с на тот момент временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

08:52 06.08.2021 В регионах Урала 6 августа похолодало. Об этом сообщают синоптики. Читайте также: На Урале к приезду Владимира Путина похолодало

08:52 06.08.2021 Челябинск. Фонтан. Ирина Юрина © ИА Красная Весна

09:24 06.08.2021 В этот же день Владимир Путин посетит Абзелиловский район Башкирии, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер». Открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

09:37 06.08.2021 Австрийская компания «Ласселсбергер» была создана в 1957 году и названа в честь ее основателя Антона Ласселсбергера. Начиная с 1990-х австрийцы пошли по Европе: Венгрия, Словакия, Чехия. В 2006 году компания начала деятельность в России. Сейчас ее возглавляет Йозеф Ласселсбергер. В 2009 году в России построили первый одноименный завод — именно в Уфе — по производству облицовочной плитки. Уже в тот период австрийскую компанию отметил президент России. «Ласселсбергер» приступила к строительству под Уфой крупнейшего в России производства облицовочной керамической плитки, пуск которого максимально удовлетворит потребности отечественного рынка», — заявлял Владимир Путин на Госсовете по вопросу о региональной инвестиционной политике. Источник: «Уфа1»

09:42 06.08.2021 Кроме Башкирии, у Ласселсбергера также есть интересы в Оренбургской области, где он только планирует открыть предприятие, и Челябинской области, где одна из его «дочек» уже добывает глину и песок. (Путин посещает оба региона в один день, хотя заявлено, что в Челябинской области он осмотрит пострадавшие от пожаров районы и проведет совещание по данной теме).

09:42 06.08.2021 «Уфа1» отмечает также, что Ласселсбергер выкупил в Сибае комплекс по добыче известняка на Худолазском месторождении, которое рассматривала как вариант для использования «Башкирская содовая компания», когда промышленникам отказали в разработке шихана Куштау.

09:45 06.08.2021 Стоит также отметить, что 3 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума глава Башкортостана Радий Хабиров и учредитель компании Lasselsberger Йозеф Ласселсбергер подписали соглашение между правительством республики и компанией о намерениях по расширению производства в Уфимском районе. Инвестпроект общей стоимостью 6,3 млрд рублей рассчитан до 2026 года и предусматривает увеличение объёмов выпуска керамической плитки на 10 млн кв. м в год. При этом компания создаст 270 новых рабочих мест. Взаимодействие сторон в рамках соглашения включает разработку бизнес-плана, проектной, финансовой и технической документации, а также формирование комплекса мер по государственной поддержке проекта.

09:45 06.08.2021 Перед подписанием соглашения на ПМЭФ-2021 Радий Хабиров и Йозеф Ласселсбергер провели рабочую встречу, на которой обсудили текущую работу компании на территории региона и перспективы реализации новых проектов. «Башкортостан очень дружелюбен и открыт для инвестиций, поэтому мы локализуем здесь проекты компании. Уверен, что соглашение поможет развитию нашего бизнеса. Для республики оно даст новые рабочие места, — отметил Йозеф Ласселсбергер. — Мы уверены, что Башкортостан всегда поможет в решении возникающих вопросов».

09:55 06.08.2021 Ранее СМИ сообщали, что завод «Цемикс» сможет выпускать 700 тонн белого цемента в сутки. В перспективе производство основного и сопутствующих продуктов должно достигнуть 1 тысячи тонн в сутки. В год компания планирует выпускать до 240 тысяч тонн белого цемента и таким образом покрыть всю потребность страны в этой продукции. Помимо белого цемента, компания будет производить цветную тротуарную плитку и фасадную плитку.

09:58 06.08.2021 Премьер-министр Башкири Андрей Назаров отмечал, что предприятие «Цемикс» в Абзелиловском районе уникально. «До сих пор белый цемент в России выпускался только на одном заводе в Подмосковье. У завода в Башкирии главное преимущество — в используемой технологии. Цемент здесь будут выпускать не мокрым способом, а сухим. Это более современная технология, которая позволяет снизить себестоимость продукции на 30%», — цитирует премьера РБК. «Таких уникальных предприятий очень мало. Белый цемент — это очень редкая продукция. Это, в общем-то, экспортная позиция. Не зря наши партнеры из Австрии, господин Ласселсбергер выбрали это месторождение», — сообщил Назаров.

10:03 06.08.2021

10:03 06.08.2021 Жители Челябинска просят президента России Владимира Путина помочь спасти рощу на северо-западе города. Видеообращение к нему они записали в преддверии поездки главы государства на Урал, которая состоится 6 августа. Об этом: Жители Челябинска просят Путина помочь спасти рощу

10:11 06.08.2021 Между тем башкирские СМИ сообщают, что местные власти убрали убрали стелу на въезде в республику из Челябинской области.

10:11 06.08.2021 В администрации Абзелиловского района Башкирии пояснили почему убрали стелу на въезде из Челбинской области. Глава района Ильдар Нафиков рассказал «Башинформу» о проводимом здесь благоустройстве: «Въезд со стороны города Магнитогорск является воротами в нашу республику, и обелиск, который был установлен совхозом «Красная Башкирия» в 70-х годах прошлого столетия, устарел. Мы пытались его восстановить, но увы, конструкция не позволила это сделать». Новая современная конструкция будет установлена до конца октября 2021 года. «Над эскизом будущей стелы работает наш прославленный художник, заслуженный художник Башкортостана Ринат Атауллин. Также мы ждем предложения по эскизам от жителей и гостей района, свои предложения можно присылать на электронную почту: adm01@bashkortostan.ru», — уточнила представитель администрации Абзелиловского района Альбина Манапова.

10:25 06.08.2021 Администрация Абзелиловского района Башкирии. abyalil.ru

11:46 06.08.2021 Подготовка к визиту президента в Челябинскую область и Башкирию началась еще на прошлой неделе: главы регионов с конца июля ушли на самоизоляцию и проводили совещания по видеосвязи.

12:24 06.08.2021 Правительственный спецборт Tupolev Tu-204−300 приземлился в аэропорту Магнитогорска.

12:28 06.08.2021 Завод «Цемикс» находится в том же Абзелиловском районе Башкирии, что и магнитогорский аэропорт. Аэропорт Магнитогорск расположен около села Давлетово. Административно относится к Челябинской области, территориально — к Башкирии.

12:37 06.08.2021 Челябинск. Транспорт [Ирина Юрина (c)ИА Красная Весна]

12:51 06.08.2021 Между тем магнитогорцы пишут, что в городе сегодня чистый воздух.

13:30 06.08.2021 Администрация города Челябинска [Ирина Юрина (c)ИА Красная Весна]

14:05 06.08.2021 На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, помимо главы Башкирии Радия Хабирова, будет также и премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Он уже сейчас находится в Абзелиловском районе, отмечают СМИ.

14:46 06.08.2021 Глава Башкирии Радий Хабиров. kremlin.ru

16:11 06.08.2021 Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, сообщают местные СМИ.

16:19 06.08.2021 Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинскую область. Об этом: Владимир Путин прибыл в Челябинскую область

16:34 06.08.2021 Путин начал облёт челябинских районов, пострадавших от пожаров.

16:41 06.08.2021 Президент России Владимир Путин облетает районы Челябинской области, которые пострадали от природных пожаров. Об этом: Путин облетает районы Челябинской области, пострадавшие из-за пожаров

17:39 06.08.2021 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

17:42 06.08.2021 Путин проводит в Магнитогорске совещание по природным пожарам и их последствиям.

17:45 06.08.2021 В ряде регионов России сложилась очень тяжёлая обстановка в связи с лесными пожарами. Об этом 6 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Об этом: Путин назвал регионы России с наиболее сложной ситуацией с пожарами

17:47 06.08.2021 Текслер доложил Путину о выполнении поручений после природных пожаров в Челябинской области.

17:48 06.08.2021 Видеотрансляция совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

17:49 06.08.2021 В России научились достаточно эффективно реагировать на паводки. Об этом 6 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Об этом: Путин оценил реагирование российских властей на паводки

17:52 06.08.2021 Поручения президента России Владимира Путина после природных пожаров в Челябинской области выполнены. Об этом на совещании в Магнитогорске заявил губернатор Алексей Текслер. Читайте подробнее: Текслер доложил Путину о выполнении поручений после природных пожаров

17:56 06.08.2021 Законопроект о передаче финансирования охраны лесов на федеральный уровень внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Читайте также: Законопроект о финансировании охраны лесов внесен в Госдуму

17:59 06.08.2021 В Челябинской области единовременные выплаты гражданам, пострадавшим от природных пожаров, получили порядка 1400 человек. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину губернатор Южного Урала Алексей Текслер. Подробности в материале: Текслер рассказал Путину о выплатах погорельцам после природных пожаров

18:00 06.08.2021 Глава МЧС Евгений Зиничев на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил вернуть с регионального на федеральный уровень охрану лесов.

18:02 06.08.2021 С начала пожароопасного периода в России возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Об этом 6 августа заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Об этом: Зиничев отчитался о последствиях лесных пожаров в России

18:10 06.08.2021 Ряд нормативно-правовых проблем в российском законодательстве приводит к неэффективному управлению лесным хозяйством. Об этом 6 августа заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Читайте подробнее: Глава МЧС назвал Путину причины лесных пожаров

18:16 06.08.2021 В ходе совещания с докладами выступили главы Якутии, Карелии и Красноярского края.

18:21 06.08.2021 В целях стабилизации ситуации с природными пожарами в России необходимо передать контрольные и надзорные функции по охране и защите лесов на федеральный уровень. Об этом 6 августа заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Об этом: Зиничев предложил Путину передать охрану лесов на федеральный уровень

18:21 06.08.2021 Выступает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он поддержал предложения Зиничева.

18:24 06.08.2021 В ближайшее время паводки могут нанести заметный ущерб Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской АО. Об этом 6 августа заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Читайте подробнее: Глава МЧС перечислил угрозы от паводков для дальневосточных регионов

18:24 06.08.2021 Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил коллег из соседних регионов, оказавших помощь с тушением весенних природных пожаров. По его словам, сейчас ситуация с пожарами спокойная.

18:25 06.08.2021 Выступает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

18:29 06.08.2021 Путин призвал решать спорные вопросы в интересах людей.

18:31 06.08.2021 Выступает губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн,

18:37 06.08.2021 В России разработаны новые нормативы, согласно которым будут выделяться средства регионам на поддержание лесного хозяйства. Об этом 6 августа заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Читайте также: Глава Минприроды рассказал о новых субвенциях на лесное хозяйство регионам

18:37 06.08.2021 Губернатор Амурской области Василий Орлов поддержал предложения коллег по пожарам.

18:38 06.08.2021 Также Василий Орлов рассказал Путину о ситуации с паводками.

18:38 06.08.2021 Гибели и травмирования людей допущено не было, заявил Орлов.

18:39 06.08.2021 «Прогноз погоды сложный», — отметил Орлов.

18:40 06.08.2021 В Амурской области может быть подтоплено до четырёх тысяч домовладений, сказал губернатор региона Василий Орлов.

18:41 06.08.2021 Также Орлов попросил Путина помочь с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2019 году.

18:43 06.08.2021 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв также поддержал предложения Евгения Зиничева и Александра Козлова.

18:48 06.08.2021 «Мы своих не бросаем на Дальнем Востоке» — Дегтярёв.

18:49 06.08.2021 Путин завершает совещание.

18:50 06.08.2021 Совещание в Магнитогорске закончено.

18:51 06.08.2021 В планах у Владимира Путина также значится встреча с Текслером.

18:51 06.08.2021 Кроме того, главу государства ждут в Башкирии.

18:53 06.08.2021 Совещание о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. 06.08.21. Цитата из видео. kremlin.ru

18:55 06.08.2021 Субвенции по обеспечению пожарной безопасности в регионах действительно требовали пересмотра. Об этом 6 августа заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Читайте подробнее: Силуанов поддержал пересмотр нормативов для субвенций по лесоохране

18:57 06.08.2021 Разрешить сверхурочную работу пожарным, борющимся с лесными пожарами, — с соответствующей компенсацией — попросил глава Якутии Айсен Николаев президента РФ Владимира Путина на совещании в ходе рабочей поездки главы государства в Челябинскую область. Подробности в материале: Глава Якутии просит одобрения Путина на сверхурочную работу пожарных

18:59 06.08.2021 Арендаторы должны нести большую ответственность за непредотвращение возможности возникновения пожаров. Об этом 6 августа заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Подробности в материале: Силуанов предложил повысить штрафы для борьбы с лесными пожарами

19:11 06.08.2021 Разобраться с проблемой лесных пожаров на острове Путсаари в Карелии поручил главе региона Артуру Парфенчикову президент РФ Владимир Путин 6 августа на совещании в ходе рабочей поездки в Челябинскую область. Читайте подробнее: Путин поручил разобраться с пожаром на острове Путсаари в Карелии

20:03 06.08.2021 Если возникла спорная ситуация с предоставлением жилья после пожаров, а также проблемы с потерей имущества, её нужно решать в пользу людей, заявил 6 августа президент России Владимир Путин на совещании в ходе рабочей поездки в Челябинскую область. Читайте подробнее: Путин призвал решать в пользу людей спорные вопросы с жильём после пожаров

20:19 06.08.2021 Ситуация с дорогами в Амурской области требует особого внимания, заявил 6 августа президент России Владимир Путин на совещании в ходе рабочей поездки в Челябинскую область. Читайте также: Путин обратил внимание правительства на дороги в Амурской области

20:20 06.08.2021 В Магнитогорске состоялась рабочая встреча Владимира Путина с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.

20:32 06.08.2021 Владимир Путин принял участие в церемонии запуска первой очереди завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» австрийского холдинга «Ласселсбергер». Ввод в эксплуатацию предприятия в селе Красная Башкирия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе, сообщает пресс-служба Кремля. Видеообращение по случаю открытия завода участникам церемонии направил федеральный канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц.

20:36 06.08.2021 Бизнес из Австрии является одним из ключевых экономических партнёров России в Европе. Об этом 6 августа заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Подробности в материале: Путин высоко оценил прагматизм предпринимателей из Австрии

20:38 06.08.2021 Старт работе предприятия «Цемикс» в Башкирии дал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в регион 6 августа. Об этом: Путин запустил в работу цементный завод «Цемикс» в Башкирии

20:45 06.08.2021 Докризисного уровня экономики нужно добиваться и Австрии, и России после победы над пандемией COVID-19, заявил 6 августа австрийский канцлер Себастьян Курц в видеообращении к участникам церемонии открытия завода «Цемикс» в Башкирии. Читайте подробнее: Курц упомянул пандемию в речи на открытии завода в Башкирии

20:49 06.08.2021 Путин общается с работниками открывшегося в Башкирии завода.

20:57 06.08.2021 Австрия является одним из ключевых партнёров России в Европе, заявил 6 августа российский президент Владимир Путин на открытии завода «Цемикс» в Башкирии. Подробности в материале: Путин: Австрия — один из наших ключевых партнёров в Европе

21:02 06.08.2021 Рабочий класс остаётся ведущей политической силой. Об этом 6 августа заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Читайте также: Путин назвал рабочий класс «ведущей политической силой»

21:13 06.08.2021 Отсутствие российских флага и гимна на Олимпиаде не влияет на качество выступления российских спортсменов, заявил 6 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками открывшегося в Башкирии предприятия «Цемикс». Читайте подробнее: Путин об отсутствии гимна РФ на Играх: МОК сам выбрал Чайковского

21:18 06.08.2021 В Европе и США восстановление экономики идёт быстрее, чем во многих развивающихся странах, но это отражается и на росте цен. Об этом 6 августа заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Читайте также: «Не придумали ничего лучше, как печатать деньги» — Путин о Западе

21:19 06.08.2021 Челябинская область развивается. Об этом заявил её губернатор Алексей Текслер президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи. «Коротко, в целом хочу сказать, что регион — Челябинская область — развивается», — заявил глава региона. Читайте также: Текслер Владимиру Путину: «Челябинская область развивается»

21:25 06.08.2021 Решение арбитражного спортивного суда в отношении российских спортсменов в определённой мере оказалось политически мотивированным. Об этом 6 августа заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Читайте также: «Пусть слушают музыку Чайковского» — Путин о запрете гимна РФ на Олимпиаде

21:30 06.08.2021 Налог на добычу полезных ископаемых будет повышен для металлургических предприятий в России с 2022 года, заявил 6 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками открывшегося в Башкирии предприятия «Цемикс». Подробности в материале: Путин объявил металлургам о росте налога на добычу полезных ископаемых

21:42 06.08.2021 В Челябинской области стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом в ходе рабочей встречи рассказал президенту России Владимиру Путину губернатор региона Алексей Текслер. Читайте также: Текслер рассказал Путину о стабилизации ситуации с COVID-19

21:42 06.08.2021 Распространённое мнение о том, что Башкирия славится мёдом, справедливо, заявил 6 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками открывшегося в Башкирии предприятия «Цемикс». Читайте также: Путин похвалил башкирский мёд

21:45 06.08.2021 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время облёта районов Челябинской области, пострадавших от пожаров. kremlin.ru

22:15 06.08.2021 Уменьшить финансовое участие Еврейской автономной области в финансировании строительства дамб попросил глава региона Ростислав Гольдштейн президента РФ Владимира Путина 6 августа в ходе поездки главы государства на Урал. Читайте подробнее: Глава ЕАО попросил Путина сократить расходы региона на строительство дамб

23:01 06.08.2021 Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. 06.08.21. Цитата из видео. kremlin.ru

05:30 07.08.2021 Вдове погибшего во время природных пожаров жителя Челябинской области власти выплатили 500 тыс. рублей. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Читайте также: Текслер рассказал Путину о выплате вдове сгоревшего челябинца

05:40 07.08.2021 Жителям посёлков Джабык и Запасное Челябинской области, потерявшим в результате природных пожаров единственное жильё, построят или приобретут новое. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину губернатор области Алексей Текслер. Подробности в материале: Текслер отчитался Путину о строительстве жилья для пострадавших от пожаров

20:40 07.08.2021 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Gubernator74.ru

22:13 07.08.2021 Президент России Владимир Путин посетил 6 августа сразу два российских субъекта — Челябинскую область и соседнюю Башкирию. Это всего второй выезд главы государства в регионы в этом году. Ранее, на День космонавтики, он посещал Саратовскую область. Эксперты полагают, что поездка может быть связана в том числе с приближающимися думскими выборами. Читайте также: Путин поднимает рейтинги партии власти и рабочего класса