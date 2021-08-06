Иркутск, 6 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3970 человек, причём 27 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 6 августа 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 88 222 человека (+401 за последние сутки).

Госпитализированы 4265 (-59 за последние сутки).

Выздоровели 75 466 пациентов (+312 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 388 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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