Москва, 6 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 5 августа закрылись повышением. Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,44%, до $71,10 за баррель. Отскок произошел от уровня $69,72, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Blick.ch Нефть

Цены на нефть развернулись вверх, корректируясь после того, как днем ранее котировки существенно просели на данных о росте запасов нефти в США.

Сейчас трейдеры находятся в выжидательной позиции в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе.

В отчете содержится много данных и постоянно пересматриваются показатели за предыдущие два месяца. Из-за этого он остаётся непрогнозируемым и вызывает на рынке резкие движения.

Сегодня, 6 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $71,34 (+0,20%). На рынке нефти сформировался бычий сигнал.

Если покупатели смогут удержать цену в районе $71,35 до американской сессии, то после выхода NFP можно рассмотреть восстановление до $72,75.

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