Новосибирск, , 08:14 — REGNUM Сергей Шойгу начал предвыборную кампанию с Сибири. Такое мнение высказал политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что столицу России нужно перенести в Сибирь и построить там пять новых городов с населением до миллиона человек.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шойгу начинает предвыборную кампанию с Сибири. Откровенная игра на регионы. Хотя москвичам понравится идея перенести органы власти в другой город», — пишет Баширов в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, об идее строительстве в Сибири трёх-пяти крупных городов — научно-промышленных центров Шойгу заявил 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Он отметил, что эти города нужно создать под «ту или иную сферу деятельности».

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Напомним, Сергей Шойгу возглавляет «пятёрку» лидеров федерального списка «Единой России» на выборах депутатов Госдумы.

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