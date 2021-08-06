Тбилиси, 6 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» не собирается объявлять досрочные парламентские выборы ни при каких условиях. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 5 августа заявил журналистам председатель этой политсилы Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что «Мечта» вышла из соглашения от 19 апреля с оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Теперь, когда документ не действует, то парламентские выборы, о которых в нём говорится, должны пройти, как предусмотрено конституцией Грузии, в 2024 году.

«Соглашение аннулировано, и мы в будущем никогда не оформим соглашение такого типа. В нём шла речь о временном выходе за конституционные рамки, но такого не произойдёт. Никаких досрочных выборов не будет до 2024 года», — сказал лидер «Мечты».

Как сообщало ИА REGNUM, Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.