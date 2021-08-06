Михайловский район, Амурская область, 6 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Сложная гидрологическая обстановка сохраняется в Михайловском и Серышевском районах Амурской области. В первом подтоплены порядка 16-ти домов, во втором — 20, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе правительства региона.

17.mchs.gov.ru Паводок в Туве

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Читайте также: В Приамурье «утонули» два посёлка

Шесть домов залиты водой в селе Арсентьевка, десять — в селе Коршуновка. Кроме того, в Михайловском районе Приамурья подтоплены 75 дворов частных домов. Невозможен проезд по участкам семи дорог. Отрезаны от автомобильного сообщения пять населённых пунктов.

В Серышевском районе из подтопленных домов вынужденно уехали 132 человека, в том числе 41 ребёнок. От размещения в ПВР люди отказались и пока живут у родственников. Дома подтоплены в сёлах Томское и Бочкарёвка, их насчитывается 20. Ещё 40 домов окружены водой, подтоплены приусадебные участки. Отрезано от дорожного сообщения село Сретенка.

Как сообщало ИА REGNUM, вода в реке Томь возле города Белогорск в Амурской области за сутки поднялась на два метра. Подтоплены окраина города, посёлок Остров Старица и дачный посёлок Междуречье