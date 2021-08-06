Вашингтон, 6 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты сожалеют, что введенные властями России ограничения не позволят Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Turaneli.tv Госдеп США

«США сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, не позволят Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ осуществлять независимое наблюдение за выборами в Госдуму в сентябре», — говорится в заявлении.

Вашингтон полностью поддерживает БДИПЧ и Парламентскую ассамблею в их принципиальной позиции, что они не могут наблюдать за выборами в условиях таких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее БДИПЧ ОБСЕ заявила о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей.

Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности — по мнению представителей Бюро ОБСЕ, это лишает смысла наблюдение вообще.

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