Госдеп отреагировал на отказ ОБСЕ направить наблюдателей в Россию
Вашингтон, 6 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты сожалеют, что введенные властями России ограничения не позволят Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
Вашингтон полностью поддерживает БДИПЧ и Парламентскую ассамблею в их принципиальной позиции, что они не могут наблюдать за выборами в условиях таких ограничений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее БДИПЧ ОБСЕ заявила о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей.
Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности — по мнению представителей Бюро ОБСЕ, это лишает смысла наблюдение вообще.
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