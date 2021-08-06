Лондон, 6 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Morgan совместно с фирмой Rally Raid UK выпустили внедорожную версию модели Plus Four CX-T, выполненную в стиле ретро. Снимки с автомобилем размещены на сайте Morgan-motor.

Morgan-motor Внедорожная версия спорткара Morgan Plus Four CX-T

Тираж новинки ограничен восемью автомобилями. Один экземпляр машины стоит 170 тыс. фунтов стерлингов (около 17,3 млн рублей).

За основу необычного автомобиля был взят Morgan Plus 4 второго поколения, в основу которого легла новая алюминиевая «тележка» CX-Generation. Винтажный спорткар получил большой клиренс, жёсткую крышу, а также модернизированное шасси и специальное оборудование для экстремальных заездов.

Кроме того, ретромод может похвастаться лёгкой композитной крышей, каркасом безопасности и двумя запасными колесами, расположенными сзади на грузовой стойке.

В качестве силового агрегата у модели установлен двухлитровый турбированный мотор BMW производительностью 255 л. с. (400 Нм).

Ранее французская тюнинговая компания Legende Automobiles провела премьеру ретромода Renault Legende Turbo 3 с мотором производительностью 400 л. с. Автомобиль собран на основе Renault 5 Turbo 1981 модельного года.

Читайте также: В России запатентован внедорожник Tank 300