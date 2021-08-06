Бразилиа, 6 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) в Бразилии не устанавливало новых правил, ограничивающих ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе регулятора.

(сс) Phill Natal Вакцинация против коронавируса в Бразилии

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Таким образом в ведомстве опровергли сообщения о том, что некоторые северо-восточные штаты Бразилии заморозили контракты на поставку с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), и добавили, что для поставщиков вакцин продолжают действовать 22 условия, определённые ранее.

«Агентство заявляет, что не добавляло никаких условий, кроме тех, что были установлены в решении, разрешившем импорт вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что губернаторы некоторых штатов Бразилии приостановили соглашение с РФПИ, сославшись на ограничения, введенные национальным регулятором.