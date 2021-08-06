Челябинск, 6 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Челябинской области оборот организаций составил за январь-июнь 2 404 млрд.рублей. Об этом сообщили журналистам в региональной Контрольно-счётной палате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По сравнению с таким же периодом 2020 года он возрос на 505 млрд рублей или на 26,6%. Лидерами стали организации, работающие в сфере культуры, спорта и досуга. Там рост достиг 260%.

Также в пятёрку лидеров вошли предприятия, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью, производством бумаги и изделий из неё и т.д.