Анкара, 6 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Турции при столкновении грузовика с автобусом в провинции Маниса на западе страны погибли не менее девяти человек. Об этом Анатолийское агентство 6 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Согласно первым сообщениям, девять человек погибли и 30 человек получили ранения в результате столкновения грузовика с автобусом в районе Сома в Манисе», — говорится в тексте.

О других подробностях трагедии пока не сообщается.

В комментариях к сообщению в социальной сети местные жители высказывают предположение, что автокатастрофа была вызвана превышением скорости грузовика — постоянно наблюдаемым ими в этом районе явлением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камеруне в результате двух дорожных аварий погибли не менее 38 человек.