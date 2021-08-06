Токио, 6 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Российская двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не смогла одержать победу на выборах главы комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

ИА REGNUM Елена Исинбаева

«Трагедии нет, все в порядке. Значит, еще не время», — заявила она.

Отмечается, что на должность председателя комиссии претендовала и хоккеистка из Финляндии Эмма Терхо.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в состав комиссии спортсменов МОК вошли четыре новых члена. Ими стали испанский баскетболист Пау Газоль, пловчиха из Италии Федерика Пеллегрини, велогонщица из Польши Мая Влощовская и японский рапирист Юки Ота.