Белогорск, Амурская область, 6 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Вода в реке Томь возле города Белогорск в Амурской области за сутки поднялась на два метра. Подтоплены окраина города, посёлок Остров Старица и дачный посёлок Междуречье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Амурской области.

Krskstate.ru Последствия паводка

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«Всего за два дня с отметки в 321 см. вода поднялась на два метра. В современности с таким уровнем не сталкивались. Утонули «Старица», «Междуречье». Вода подошла к улице Набережной. Соответственно, в воде оказался частный сектор по улицам Полевой, Октябрьской, Садовой, Толстого», — прокомментировал ситуацию глава Белогорска Станислав Мелюков.

Он подчеркнул, что пик подъёма вод прошёл без паники и происшествий. Пострадавшим от наводнения жителям окажут помощь из бюджетов разного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России отправило в Амурскую область 80 спасателей из Новосибирска. Они будут укреплять берега опасных рек, помогать эвакуировать людей и оказывать адресную помощь населению области.