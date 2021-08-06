Кемерово, 6 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области отмечается снижение количества обращений в «красные зоны» и вызовов на дом пациентов с признаками респираторной инфекции. Об этом сегодня, 6 августа, сообщила первый замминистра здравоохранения региона Елена Зеленина.

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«За последнюю неделю, на основании того мониторинга эпидемической ситуации, который проводится министерством здравоохранения Кузбасса, мы отмечаем некоторое снижение количества обращений в «красные зоны» и вызовов на дом, поликлиник под пациентов с признаками респираторной инфекции. Поэтому мы приняли решение о том, что поликлиники в воскресенье не работают, а в субботу они работают по режиму работы, как они работали в мирное время, до повышения заболеваемости по новой коронавирусной инфекции, — уточнила она. — При этом необходимо отметить, что пункты вакцинации продолжают работать семь дней в неделю, поэтому мы приглашаем жителей Кузбасса провести вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Это не значит, что нужно всем, и в первую очередь жителям нашего Кузбасса, пренебрегать мерами индивидуальной защиты, мерами социальной дистанции, все эти мероприятия необходимо соблюдать. Мы ещё раз обращаемся ко всем жителям нашей области о том, чтобы они пришли и провакцинировались против новой коронавирусной инфекции».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 6 августа, за прошедшие сутки выявлено 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 205 случаев.