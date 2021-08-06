Владивосток, 6 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Приморском крае полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 270 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе правительства региона.

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В крае развернуто 200 пунктов вакцинации от COVID-19.

На утро 6 августа первым компонентом привились 339 668 человек, завершили иммунизацию 274 255 из них.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 6 августа в Приморье зарегистрировано 56 124 случая заражения коронавирусом, выздоровели 49 766 пациентов, не справились с болезнью 945 человек.