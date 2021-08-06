Петропавловск-Камчатский, 6 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Вблизи юго-восточного побережья Камчатки 6 июля произошло второе за сутки землетрясение, на этот раз магнитудой 4,7. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Повторные подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 13:57 по местному времени (04:57 мск) немного северо-восточнее первых — в 138 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 41 километр.

Повторное сейсмособытие также не вызвала в регионе разрушений или других негативных последствий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вблизи юго-восточного побережья Камчатки 6 июля произошло землетрясение магнитудой 4,6.