Пномпень, 6 августа, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Четверых подозреваемых в контрабанде наркотиков задержали в Камбодже силовики, сообщает пресс-служба национальной полиции королевства.

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Сообщается, что четверо подозреваемых возрастом от 22 до 29 лет перевозили крупный груз наркотиков. Запрещенные вещества у них выявили в ходе полицейского рейда в Пномпене.

«Всего было изъято 3,44 килограмма метамфетамина», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в Камбодже отсутствует наказание в виде смертной казни за контрабанду или продажу наркотиков. Тем не менее, согласно законодательству королевства, виновные в перевозке более 80 граммов запрещенных веществ могут быть приговорены к пожизненному заключению.