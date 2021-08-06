Якутск, 6 августа, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Якутии за сутки потушили 19 лесных пожаров. Продолжает действовать 167 очагов, ведётся тушение 61 лесного пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в МЧС республики и оперативном штабе региона.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Сложной ситуация с лесными пожарами остаётся в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Нюрбинском, Олекминском и Сунтарском районах Якутии. Там в общей сложности зарегистрирован 131 очаг пожаров. Заливать огонь водой с вертолётов планируется возле сёл Сюльдюкар, Малыкай, Ситте и Кырыкый. Куда именно направят воздушное судно, буду решать в зависимости от погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, из села Ситте Кобяйского района Якутии из-за лесного пожара эвакуированы 63 человека, ещё 13 собираются покинуть населённый пункт в ближайшее время. Пожар верховой, и огонь за рекой приблизился максимально, на 400 метров.