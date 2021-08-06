Кемерово, 6 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 6 августа, за прошедшие сутки выявлено 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 205 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 38, Новокузнецк — 34, Прокопьевск — 16, Междуреченск — 12, Киселевск — 11, Анжеро-Судженск — девять, Белово — девять, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Полысаево — восемь, Осинники — семь, Промышленновский МО — семь, Гурьевский МО — пять, Тайга — четыре, Беловский МР — четыре, Яшкинский МО — четыре, Юрга — три, Новокузнецкий МР — три, Яйский МО — три, Крапивинский МО — два, Мариинский МР — два, Таштагольский МР — два, Калтан — один, Мыски — один, Ижморский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Тисульский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 196 пациентов выздоровели, пятеро скончались.

Всего Кузбассе выявили 47 275 случаев заражения коронавирусом, 44 342 человек выздоровели, 1009 пациентов скончались.