Владивосток, 6 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Приморье выявлено 259 (261 накануне) новых носителей коронавируса, три пациента скончались, сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Почти 700 человек находятся в госпиталях в тяжелом состоянии. Для лечения ковидных пациентов развернуто 2328 коек в 23 стационарах.

На 6 августа в Приморье зарегистрировано 56 124 случая заражения коронавирусом, выздоровели 49 766 пациентов, не справились с болезнью 945 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в инфекционном госпитале Долинска 6 августа от COVID-19 скончалась 16-летняя пациентка.