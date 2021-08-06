Омск, , 07:22 — REGNUM Перед началом строительства новых городов в Сибири нужно привести в порядок уже имеющиеся. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский журналист, политический аналитик, автор Telegram-канала Василий Епанчинцев, комментируя заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что в Сибири нужно построить три-пять крупных городов — научно-промышленных центров.

Сибирь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Неправильно будет строить новые города, забросив старые. Надо для начала привести в порядок имеющиеся. Опять же, где взять столько населения для новых городов на 300−500 тыс. жителей? Завозить из Москвы?» — рассуждает эксперт.

Однако если эту идею всё-таки будут воплощать, Василий Епанцинцев предположил, что эти города «должны и могут быть расположены на месте старых городов или поблизости».

»Мы решим кучу инфраструктурных проблем сразу, если не будем строить в чистом поле. Кроме того, Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь. Напомню, что Омск уже был столицей «белой» России при Колчаке. Город считается неофициально третьей столицей и готов взять на себя эти функции. Омск имеет уникальное географическое положение на слиянии двух рек», — отметил политаналитик.

Он добавил, что «в Омской области может быть построен, при желании, новый город для освоения Арктики и использования Северного Морского пути».

»Юг Западно-Сибирской равнины — это форпост России для освоения Арктической зоны в стратегических целях с применением оборонных технологий», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, идею о строительстве новых городов в Сибири Шойгу высказал 5 августа в Новосибирске на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

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