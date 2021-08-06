Ставрополь, 6 августа, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В арбитраж Ставропольского края подан иск о несостоятельности, который адресован жилищно-строительному кооперативу «Восток-7». Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает комитет по управлению муниципальным имуществом Ставрополя, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск был подан ещё 30 июля 2021 года. Сумма претензий составляет 2 345 840,68 рубля.

В 2020 году комитет уже пытался обанкротить ЖСК, но иск вернули заявителю, указав на нарушение порядка подачи подобного заявления.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в октябре 2012 года. Председатель правления — Александр Руденко, учредители — Юрий Пименов, Алексей Беляев, Загир Попко, Светлана Волкова и Сергей Сергеев.

Известно, что ЖСК строил многоэтажный жилой комплекс на улице Пригородная, 251. В 2017 году по инициативе управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору было выявлено, что «осуществляется строительство объекта с нарушениями норм градостроительного законодательства». Кооператив оштрафовали.