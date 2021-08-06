Новосибирск, 6 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области масштабная цифровизация затронула направление работы многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сообщил и.о. министра цифрового развития и связи региона Павел Жучков.

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По его словам, до конца года планируется запустить три программно-технические комплекса «Криптобиокабина».

Отметим, что криптокабины предназначены для приёма документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ, в том числе — биометрических персональных данных. Комплексы используются для оказания госуслуги по оформлению и выдаче загранпаспортов.

В министерстве цифрового развития и связи уточнили, что только за первые шесть месяцев 2021 года через МФЦ Новосибирской области оказано более 870 тысяч услуг.