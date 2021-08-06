Вашингтон, 6 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Представители бизнес-сообщества США направили письмо с призывом к американскому президенту Джо Байдену снизить пошлины на импорт товаров из Китая, сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги США и Китая

По ее данным, письмо подписали около трех десятков групп предпринимателей, включая торговую Палату США, направили обращение к главе американского минфина Джанет Йеллен. В документе говорится, что Вашингтону необходимо снизить пошлины на импорт товаров из Китая, так как это вредит интересам США. Бизнесмены указали, что Пекин уже сделал ряд шагов, которые были указаны в торговой сделке между странами.

«Мы хотим выразить нашу поддержку долгосрочному сотрудничеству с Китаем по торговым и экономическим вопросам», — отмечается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в китайском посольстве в США обвинил и Вашингтон в нарушении правил международной честной конкуренции в экономике. По словам пресс-секретаря диппредставительства Лю Пэнъюй, Соединенные Штаты политизировали экономические вопросы и злоупотребляли государственной властью.