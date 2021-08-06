Бизнес призвал Байдена снизить пошлины на импорт из Китая — WSJ
Вашингтон, 6 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Представители бизнес-сообщества США направили письмо с призывом к американскому президенту Джо Байдену снизить пошлины на импорт товаров из Китая, сообщает газета The Wall Street Journal.
По ее данным, письмо подписали около трех десятков групп предпринимателей, включая торговую Палату США, направили обращение к главе американского минфина Джанет Йеллен. В документе говорится, что Вашингтону необходимо снизить пошлины на импорт товаров из Китая, так как это вредит интересам США. Бизнесмены указали, что Пекин уже сделал ряд шагов, которые были указаны в торговой сделке между странами.
«Мы хотим выразить нашу поддержку долгосрочному сотрудничеству с Китаем по торговым и экономическим вопросам», — отмечается в документе.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в китайском посольстве в США обвинил и Вашингтон в нарушении правил международной честной конкуренции в экономике. По словам пресс-секретаря диппредставительства Лю Пэнъюй, Соединенные Штаты политизировали экономические вопросы и злоупотребляли государственной властью.