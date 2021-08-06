Рим, 6 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Италии при посещении музеев, театров, кинотеатров, концертов, выставок, спортзалов, бассейнов, а также ресторанов и других заведений общепита в закрытых помещениях с 6 августа необходимо предъявлять ковид-сертификат. Требование, вызвавшее в обществе неоднозначную реакцию, вводится согласно принятому ранее решению правительства Италии.

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Основанием для получения ковид-сертификатов, выдаваемых Минздравом в электронном и печатном формате, являются медицинские справки, подтверждающие получение хотя бы одной дозы вакцины (одобренной в ЕС) или перенесённый COVID-19 (действие до шести месяцев), при их отсутствии — отрицательный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, сделанный в течение последних 48 часов.

Ковид-сертификат в настоящее время получила уже почти половина граждан Италии — примерно 47%. Ещё 20% планируют привиться в ближайшее время. Не согласны с таким принуждением к вакцинации немногим более 21% жителей страны, но в Италии их протесты не приобрели массового характера.

В ходе заседания 5 августа правительство Италии также приняло решение об обязательном наличии ковид-сертификата у сотрудников образовательных учреждений и студентов университетов. С 1 сентября документ станет обязательным для поездок на поездах, самолётах, паромах, судах, междугородных автобусах и другом транспорте дальнего следования.

Напомним, что в Италии полностью привились от COVID-19 более 60% населения в возрасте старше 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, лишь 7% населения Италии являются убеждёнными противниками вакцинации.

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