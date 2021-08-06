Южно-Сахалинск, 6 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. На Сахалине в инфекционном госпитале Долинска 6 августа от COVID-19 скончалась 16-летняя пациентка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Умершая жительница села Ясное была переведена в ковидный стационар из Тымовской ЦРБ. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти её. Как отметил, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, инфекция оказалась сильнее и детский организм не справился.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким девочки. Правительство Сахалинской области окажет помощь семье», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё пять человек. За весь период пандемии с болезнью не справились уже 153 жителя островного региона.