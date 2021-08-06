Холмск, Сахалинская область, 6 августа, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Пожар произошел в дачном доме в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По его данным, возгорание произошло в селе Пионеры в садоводческом некоммерческом товариществе «Приморье». Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огнем было охвачено здание на общей площади 56 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля пожар произошел в дачном доме в Елизовском районе Камчатки. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Само здание оказалось повреждено на 90%.