Анадырь, 6 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. На Чукотке комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб утвердила дополнительные объёмы для промышленного и любительского рыболовства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе правительства округа.

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Дополнительные 500 тонн горбуши выделили для промышленных компаний и индивидуальных предпринимателей — рыбаков в бассейне Анадырского лимана, залива Онемен и реки Великая. На реку Анадырь дополнительно для промысловиков выделили 50 тонн кеты.

Кроме того, выделены дополнительные пять тонн красной рыбы на три участка для рыбаков-любителей Анадырского района и городского округа Эгвекинот.

На рыболовный участок №94, расположенный на Хиузной — две тонны кеты и 500 кг нерки, участок №96 на 10 причале — две тонны кеты и на участок №483 Бухта Эгвекинот — 0,5 тонны горбуши.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке суммарный объём вылова тихоокеанских лососей за семь месяцев составил более 2,5 тыс. тонн. 1,7 тыс. тонн улова приходится на горбушу, массовые подходы которой бывают по нечётным годам.