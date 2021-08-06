США, 11 февраля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Глава крупнейшего банка в Африке Access Bank Герберт Вигве погиб при крушении вертолёта в районе города Ниптона в США, сообщила 11 февраля телекомпания NBC.

(сс) Kaizenify Герберт Вигве

Вертолёт Eurocopter EC130 разбился вечером 9 февраля недалеко от Холлоран-Спрингс-роуд в штате Калифорния, примерно в 80 милях (около 130 км. — Прим. ред.) к югу от Лас-Вегаса.

Среди шести человек, находившихся в вертолёте, был гендиректор одного из крупнейших банков Нигерии Вигве. Вертолёт вылетел из Палм-Спрингса в 20:45 по местному времени (4:45 мск, 10 февраля) и направился в Боулдер-Сити в штате Невада. Возле Холлоран-Спрингса воздушное судно врезалось в землю.

«Когда вертолёт коснулся земли, произошёл пожар», — сообщил член американского Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм.

Погибли все, кто находился на борту: командир воздушного судна, второй пилот и четверо пассажиров — в том числе Вигве, его жена и сын. Четвёртым пассажиром был экс-председатель нигерийской фондовой биржи NGX Group Бимбо Огунбанджо.

Комментируя случившееся, генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала выразила соболезнования семье Вигве, семье Огунбанджо, а также сотрудникам и руководству Access Bank Group.

Основанный в 1989 году Access Bank с 2018 года стал крупнейшим в Нигерии после того, как он приобрёл активы Diamond Bank. В 2019 году Access Bank стал крупнейшим банком Африки по количеству клиентов и крупнейшим банком Нигерии по объёму активов.

ИА Регнум сообщало об авиакатастрофе в Калифорнии в ночь на 10 февраля, в результате которой погибли шесть человек. Четырьмя днями ранее, 6 февраля, в авиакатастрофе погиб бывший президент Чили Себастьян Пиньера. Вертолёт, на котором он летел, упал в озеро.