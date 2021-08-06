Кемерово, 6 августа, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области за семь месяцев 2021 года выдано более 850 охотбилетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте по охране объектов животного мира.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Браконьеры

«Инспекторы за это время обнаружили два случая добычи селезня утки, браконьеры добыли шесть косуль, восемь лосей, соболя и лису — все незаконно. Это нанесение ущерба природе Кузбасса, положена уголовная ответственность по статье 258 Уголовного кодекса, — рассказал заместитель председателя правительства области Алексей Харитонов. — Именно такая бездумная охота может стать причиной сокращения популяции. Поэтому я призываю всех любителей охотиться делать это по правилам».

Отметим, что с 15 августа в Кузбассе начнётся охота на барсука, а с третьей субботы августа — на водоплавающую, полевую и степную дичь.