Владивосток, 6 августа, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Американская газета The Wall Street Journal назвала Владивосток и Сахалин секретным оружием российских олимпийцев.

Цитата из видео на YouTube Форма российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

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Издание отметило, что спортсменов из России не сломили скандалы и санкции.

«В разгар пандемии россияне обнаружили оружие, доступное немногим спортсменам на планете: их собственную географию. Запершись в таких местах, как Владивосток или остров Сахалин, многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии», — написал The Wall Street Journal.

Российские спортсмены пока занимают пятое место в медальном зачёте. На утро 6 августа завоевано 58 медалей: 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Токио в день закрытия Олимпийских игр 8 августа может прийти тропический шторм. Об этом представитель оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая 6 августа сообщил журналистам.