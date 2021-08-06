Кемерово, 6 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. На кузбасских аэродромах «Танай» и «Кемерово-Северный» с 7 по 21 августа пройдут чемпионат мира по парашютному спорту «Мондиаль 2020» и мультиплатформенный фестиваль «НебоФест». Охрану общественного порядка во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники регионального управления Росгвардии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парашютные прыжки

«К охране общественного порядка граждан будут привлечены сотрудники ОМОН, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы, — уточнили в управлении. — Росгвардейцы обследуют на безопасность места проведения массовых мероприятий и объекты инфраструктуры, усилят контроль за оборотом гражданского оружия, а также будут осуществлять патрулирование мест с большим количеством граждан».

Планируется, что в это время Кузбасс посетят больше 550 человек из 33 стран мира — стран Северной, Южной Америки, Европы, Азии и Африки.