Росгвардия обеспечит безопасность на ЧМ по парашютному спорту в Кузбассе
Кемерово, 6 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. На кузбасских аэродромах «Танай» и «Кемерово-Северный» с 7 по 21 августа пройдут чемпионат мира по парашютному спорту «Мондиаль 2020» и мультиплатформенный фестиваль «НебоФест». Охрану общественного порядка во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники регионального управления Росгвардии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«К охране общественного порядка граждан будут привлечены сотрудники ОМОН, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы, — уточнили в управлении. — Росгвардейцы обследуют на безопасность места проведения массовых мероприятий и объекты инфраструктуры, усилят контроль за оборотом гражданского оружия, а также будут осуществлять патрулирование мест с большим количеством граждан».
Планируется, что в это время Кузбасс посетят больше 550 человек из 33 стран мира — стран Северной, Южной Америки, Европы, Азии и Африки.