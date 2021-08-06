Абакан, 6 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Фигуранту уголовного дела об убийстве семьи в Ширинском районе Хакасии предъявлено обвинение. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Расследование уголовного дела по факту убийства семьи в селе Джирим продолжается. 35-летнего местного жителя допросили в качестве подозреваемого. В ходе допроса он дал признательные показания.

Мужчине предъявлено обвинение по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»).

Следователи осмотрели место происшествия, провели обыск в доме у обвиняемого, где изъяли орудие преступления и другие предметы, имеющие значение для расследования.

По данным следствия, в течение двух месяцев мужчина поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей. Накануне трагедии женщина сказала мужчине, что больше не хочет с ним встречаться. Сельчанин решил ей отомстить.

Утром 5 августа злоумышленник пришёл в дом, где проживала семья женщины. Он напал с ножом на 56-летнюю хозяйку дома, её 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, восьмилетнюю внучку, и 58-летнего брата сожителя. От полученных ранений они скончались на месте.

Обвиняемому назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый ранее был судим за совершение особо тяжких преступлений.

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