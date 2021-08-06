Кингстаун, 6 августа, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Главу правительства Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса отправили на лечение в Барбадос после получения ранения в ходе уличных беспорядков, сообщает портал News784.

Карикатура. Карибский бассейн

Сообщается, что глава минфина страны Камилло Гонсалвес заявил парламенту, что в Барбадосе премьер-министру сделают МРТ, а также проведут лечение. Он добавил, что власти Сент-Винсента и Гренадин рассматривают нападение как покушение на жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе уличных протестов премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес получил ранение. По предварительным данным, неизвестный из толпы бросил в главу правительства некий твердый предмет. Гонсалвеса госпитализировали в больницу Кингстауна.