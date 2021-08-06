Тегеран, 6 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Иранский борец вольного стиля Хасан Яздани получил серебряную медаль в категории до 86 кг среди мужчин на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 августа.

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Яздани проиграл финальный бой на последних секундах со счетом 4:3 Дэвиду Тейлору из Соединенных Штатов. Россиянин Нифонов и представитель Сан-Марино Майлз Назем Амин завоевали бронзовые медали в этой категории.

На данный момент Иран завоевал две золотые, две бронзовые и одну серебряную медали.

В главном соревновании примут участие более 11 000 спортсменов из 206 стран, которые будут соревноваться в 50 дисциплинах.66 спортсменов, включая 56 мужчин и 10 женщин, будут представлять Иран на Олимпийских играх в Токио в 17 дисциплинах.